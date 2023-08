Reprodução Zé Felipe rebate críticas após zombar dente de funcionária: 'Mimimi'

O cantor Zé Felipe se irritou com as críticas que recebeu após um momento de 'brincadeira' entre ele e uma funcionária viralizar. Nesta quinta-feira (17), o músico apontou que na casa dele é comum ter liberdade para fazer piadas com os trabalhadores.

"Galera, eu vi que saiu que eu estava debochando da Jana, pela brincadeira com os dentes dela, que ela tava fazendo tratamento. Aí, antes, foi a brincadeira com o João Guilherme, por causa do cropped. Put* que pariu, velho, vai tomar no c*, pelo amor de Deus, a gente só brinca com quem a gente gosta, eu fui criado assim, aqui em casa é assim", apontou.

"Agora, esses pau de bosta, que nunca fez nada, manda essa. Qualquer coisinha, mimimi, você deve ser um santo, né? Faz coisa muito pior e acha que é o dono da moral e da razão", se defendeu.

Na última quarta-feira, Zé Felipe aparece em um vídeo brincando com a aparência de uma das funcionárias ao comentar que os dentes dela estavam iguais de cavalo. A mulher em questão está passando por um tratamento odontológico.

"A Jana está no meio de um tratamento dental que nós demos para ela. Amamos a Jana e jamais debocharíamos dela, é uma brincadeira, relaxa", pronunciou a mulher do cantor, Virginia Fonseca.