Reprodução Faustão: último programa na Band registra reunião inédita dos filhos

Na próxima sexta-feira (18) irá ao ar o último programa de Faustão na Band. A despedida da emissora exibirá a participação inédita dos filhos Laura Silva, de 25 anos, e Rodrigo Silva, de 15. O apresentador está se aposentando do comando de programas televisivos.

No perfil do Instagram de João Silva, quem esteve ao lado do pai desde o início do programa, o jovem publicou um vídeo com os destaques do programa que será exibido.

No trecho divulgado, Lara Silva impressiona com a voz afinada para cantar grandes sucessos como "California Dreamin'", da banda The Mamas & the Papas. O vídeo registra João Silva e Anne Lottermann caindo no choro de emoção.

Nos comentários da publicação, a cantora Ivete Sangalo exaltou o apresentador Faustão. "Que maravilha!!! Vocês juntos homenageando esse gigante da comunicação. Sou muito grata a ele é todo amor que sempre me acolheu. Viva Fausto", dedicou.

Marcos Mion, apresentador da concorrente Globo, também se manifestou em prol do programa. "Que dia histórico [emoji de palmas]", escreveu. "Faustão vai descansar um pouco e depois nós todos queremos, desejamos que ele volte com seu programa uma vez por semana!", pediu uma seguidora.