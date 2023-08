Reprodução/Instagram Mirella Santos faz exigências de cores para chá-revelação

Mirella Santos dividiu com os convidados as exigências para a vestimenta do chá-revelação. A influenciadora e o marido, Zinho, saberão o sexo do primeiro filho no dia 23 de agosto.

Para a festa, a mamãe apostou em cores específicas para quem também for acompanhar a revelação ao vivo.





"Branco e bege. Pode vir todo de branco, pode misturar branco e bege, mas vem dentro do tema", pediu ela.

Após colocar uma paleta de cores para que todos possam ver, ela ressaltou: "Muito importante seguirem isso porque todo mundo vai no tema da festa".

Por fim, Mirella informou os fãs sobre a transmissão ao vivo, que começa Às 16h30. "Vamos ter live no meu Instagram, drones e fotógrafos para registrar esse momento. Venham dentro do tema", concluiu.

