Reprodução/ Instagram Débora Falababella posta fotos com ex e esposa em clima amistoso

Na última quarta-feira (16), Débora Falabella, que está no ar como Irene na novela "Terra e Paixão", mostrou a boa relação entre o marido, o cineasta Fernando Fraiha, e o ex-marido Chuck Hipolitho, pai a única filha dela, Nina, de 14 anos.







Nas fotos do Instagram, Débora ainda aparece ainda com Luísa Matsushita, atual mulher de Chuck. A atriz foi casada com ele por cinco. Desde a separação, que aconteceu em 2013, eles mantém convívio.



Inclusive, em 2002, Chuck foi um dos convidados do Débora Falabella e Fernando Fraiha.