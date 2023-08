Reprodução/Instagram Ex-empresário abre processo contra o Coldplay





Dave Holmes, ex-empresário do Coldplay, abriu um processo contra a banda no Reino Unido. O profissional trabalhou com o grupo por 22 anos, dos 27 anos de carreira da formação, e rompeu a parceria no ano passado.

As informações são da "Variety", que teve acesso ao registro dos documentos da disputa judicial. Um representante da banda confirmou à revista norte-americana o rompimento com o empresário. Já uma fonte disse à publicação que o processo acontece devido uma disputa contratual.

Além da mudança na equipe, o Coldplay renovou o contrato com gravadoras recentemente, assinando novamente com a Parlophone (no Reino Unido) e Atlantic (nos Estados Unidos), da Warner Music, em 2021.





Atualmente, o grupo é gerenciado por Phil Harvey, Mandi Frost e Arlene Moon, equipe que trabalhou ao lado de Holmes durante anos. Em 2018, o ex-empresário celebrou o sucesso da banda, que já vendeu mais de 100 milhões de álbum mundialmente.

David relembrou à revista quando presenteou a mãe com o álbum de estreia do Coldplay, "Parachutes" (2000), e prenunciou o sucesso do grupo. "Eu disse a ela: 'Acabei de começar a trabalhar com esta banda e eles serão tão grandes quanto o U2'. Eu sabia. Eu simplesmente sabia", comentou.

