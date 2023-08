Reprodução/ Instagram Belle Silva leva susto com número de mensagens após live de Maíra

Nesta quinta-feira (17), Belle Silva, esposa de Thiago Silva, usou o Instagram para dizer que acordou assustada com o número de mensagens que recebeu nas redes sociais. O storie veio após Maíra Cardi realizar uma live para provar que o jogador participou do processo de emagrecimento dela.



"Gente, bom dia, acabei de acordar aqui com algumas mensagens, eu vou acordar, vou me inteirar o que está acontecendo e volto. Jesus. Até já", disse ela.



Na rua, Belle continuou: “Já estou por dentro de tudo. Já estou sabendo do barulho. Não se preocupem, eu chegando em casa, vou dar atenção devida, vou apresentar a minha defesa. Cada uma apresenta a sua. Quem me conhece sabe que não sou de correr dos meus B.Os. Não se preocupem, chegando em casa eu tomo aquele banho e venho aqui pra apresentar a minha defesa".



Belle ainda postou uma foto e escreveu: "Uma mulher de batom vermelho, unha e sobrancelha feita não quer guerra com ninguém."