Reprodução/Instagram Velório de Léa Garcia acontecerá no Theatro Municipal no Rio de Janeiro

O translado do corpo de Léa Garcia, que morreu na terça-feira (15) , de Gramado para o Rio de Janeiro acontecerá até sexta-feira (18).

A atriz será velada no Theatro Municipal, no centro da cidade, em uma cerimônia aberta ao público das 10h às 13h.





Ela estava na cidade gaúcha para receber uma homenagem no Festival de Cinema de Gramado, que acontece nesta noite, e sofreu um infarto.

A informação da morte de Léa foi confirmada pelos familiares da atriz através das redes sociais. "É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado da nossa amada Léa Garcia", disse a nota.

Segundo o Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado, a causa da morte foi um infarto agudo do miocárdio.

