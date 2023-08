Reprodução/Instagram Britney Spears se separou após suposta traição, diz site

Parece que Britney Spears e Sam Asghari não são mais um casal. De acordo com o TMZ, os dois estão em meio ao processo de divórcio devido a uma suposta traição.

Segundo a publicação, a cantora foi acusada de trair o personal trainer. Fontes afirmaram que cerca de uma semana atrás, ele confrontou a esposa sobre os boatos e gerou uma grande briga.





"É apenas uma questão de tempo até que Sam peça o divórcio", disse uma fonte. Sam já teria deixado a casa onde morava com Britney.

Ainda de acordo com o site americano, a cantora tem um acordo pré-nupcial que protege seus bens. Segundo uma fonte, a separação será com um cheque de Britney para Sam para resolver a questão financeira.

Vale lembrar que o romance dos dois começou em 2016 e, em 2022, eles se casaram.

