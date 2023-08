Reprodução/Instagram - 16.08.2023 Yanka Barreiros assumiu namoro com Jotta





A influenciadora Yanka Barreiros assumiu nesta terça-feira (15) que está namorando Jotta, de 18 anos. A irmã da ex-"A Fazenda" Pétala Barreiros afirmou que virou alvo de críticas por revelar o relacionamento com o rapaz, já que apresenta uma diferença de sete anos com ele.

Yanka foi aos stories do Instagram rebater os comentários negativos que recebeu e ressaltou que se interessa por homens mais jovens que ela. "Sempre deixei claro que gosto de pessoas mais novas que eu, não gosto de velho. Quem gostava de velho aqui era outra pessoa", afirmou. Ela possivelmente se referiu à irmã, que se casou com o ex-marido Marcos Araújo com 14 anos - ele é 24 anos mais velho que ela.









A influenciadora de 25 anos ainda disse ser "livre" para tomar a decisão: "Meu namorado não tem 17 anos, tem 18, já é maior de idade. Sabia que, quando eu postasse, isso seria um questionamento, porque acho normal nos dias de hoje. Mas sou livre, solteira, desimpedida e independente. Então estou super feliz".

"Por enquanto, amo ele, quero estar com ele e é isso. Gostou, gostou. Não gostou, beijos", complementou. Yanka ainda publicou algumas fotos com Jotta e mencionou o perfil do namorado, que se descreve como artista e já apresenta mais de 13 mil seguidores na página, nesta manhã.

