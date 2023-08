Reprodução / Instagram Jeniffer Nascimento mostra o barrigão

Jeniffer Nascimento, que está grávida pela primeira vez, compartilhou uma sequência de fotos onde exibe o barrigão. "Que fase gloriosa. Estou me sentindo plena", escreveu ela na legenda.

A atriz está casada com Jean Amorim desde 2019 e agora o casal espera a primeira filha, que se chamará Lara. Os pombinhos se conheceram em 2014, quando contracenaram em "Malhação - Sonhos". Eles contaram que estavam planejando a gravidez para 2025, mas acabou acontecendo antes.

Ela acabou ficando de fora da produção de “Rei Leão”, onde interpretaria Nala, por conta da gravidez. "Eu queria muito pelo menos estrear e fazer o primeiro mês (do espetáculo), mas a decisão não foi minha. Não tem nada garantido, e eu quero saber primeiro como será essa jornada de mãe. Essas situações, as escolhas e os 'nãos', fazem parte da jornada do artista", explicou que deve conversar com a produção sobre participar da peça após dar à luz.