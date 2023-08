Reprodução/Instagram Ingrid Guimarães

Ingrid Guimarães relembrou, no videocast "Desculpa Alguma Coisa", do Universa, o aborto que sofreu durante as gravações do filme "Loucas Para Casar". A atriz contou que se culpou por não ter pausado a carreira para a gestação e se negou a fazer a continuação do longa.

"Eu perdi um filho no meio de um filme. Tenho história de filme que é muito significativa e eu falo: 'Deveria ter parado um pouco", iniciou ela.

A atriz revelou que o aborto aconteceu no longa "Loucas Para Casar" e relatou: "Não consegui nem fazer o dois, porque tem uma lembrança para mim muito forte".

"Eu estava grávida, o diretor sabia que eu estava grávida, mas ninguém mais sabia. E eu tive que fazer cenas, onde eu tinha que ficar pendurada. Só eu era pendurada e as outras atrizes não eram. Elas perguntavam: 'Porque só Ingrid fica pendurada?' Eu ficava tentando me poupar, mas não teve nada a ver pelo fato de eu ter trabalhado muito, eu perdi por má formação. Mas e até você se convencer disso?", completou.

A atriz, então, falou da culpa que sentiu na época: "Você se culpa o tempo inteiro. E eu penso assim, eu estava no auge, eu tinha conseguido fazer o meu sonho que é ser protagonista de cinema. Então, eu não quera parar. Trabalhei gravida da Clara até os 8 meses, eu estava trabalhando em uma novela estava super tranquilo, mas eu não tinha 40 anos [como a vez do aborto]".

"Uma mulher de 40 anos é uma mulher de 40 anos gente... Me arrependo de não ter baixado minha bola da época", finalizou.

