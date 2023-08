TV

A estreia em televisão de Léa foi no Grande Teatro da TV Tupi, na década de 1950. Na emissora, ela ainda participou do programa "Vendem-se Terrenos no Céu", em 1963. Em 1970, ela foi convidada para trabalhar na Globo, no elenco de "Assim na Terra como no Céu", de Dias Gomes. Na trama, ela fazia uma empregada que inventa que era uma princesa de Tobocobucu.Na Globo, Léa também participou do primeiro programa gravado inteiramente em cores no país, "Meu Primeiro Baile, Caso Especial" exibido em 1972.