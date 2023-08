Reprodução/ Globo Zezé Di Camargo vira piada após cantar no 'Encontro

Nesta segunda-feira (14), a presença de Zezé Di Camargo repecutiu no "Encontro com Patrícia Poeta". O cantor deu algumas desafinadas ao se apresentar no programa ao vivo e virou piada entre os internautas.



"Definitivamente Zezé di Camargo perdeu a voz... tá cantando muito mal no Encontro" disse uma usuária do Twitter.



Definitivamente Zezé di Camargo perdeu a voz... tá cantando mt mal no #Encontro — ********** (@1234567890oplt) August 14, 2023

Outros ainda acusaram o cantor de usar playback. "Zezé cantando com playback ,no Encontro. Por que será, ein?", questionou uma internauta.



Zezé ,cantando com playback ,no Encontro. Por q será ,hein? — Renata ,ingrata (@renacris0401) August 14, 2023

Mais pessoas reagiram a apresentação de Zezé:



o zeze cantando no encontro, soltou uma nota que doeu na alma — nat (@stsnathi) August 14, 2023





Zezé di Camargo cantando no encontro tava nessa vibe pic.twitter.com/WaesClgk0b — gi✨ (@a_giovanasouza) August 14, 2023

















