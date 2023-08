Reprodução/ Instagram Sônia Abrão critica declaração de Larissa Manoela sobre os pais

Nesta segunda-feira (14), Sonia Abrão falou no "A Tarde é Sua" sobre a entrevista que Larissa Manoela deu no último domingo (13) no "Fantástico" . A atriz esclareceu o que a motivou a romper com os pais, que administravama a carreira dela. A apresentadora disse que a artista deixou os genitores serem julgados em "praça pública".



"Não precisava ter exposto os pais, não precisava ter deixado eles serem julgados em praça pública como eles foram. É essa parte que não me convence, isso é realmente que eu quero deixar claro que eu acho negativo", disse a apresentadora. Sônia já tinha criticado a Globo, no Instagram, por exibir a reportagem no Dia dos Pais.



Sônia Abrão: “NÃO PRECISAVA TER EXPOSTO OS PAIS”



Na entrevista, a atriz contou que os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, administravam a carreira da filha, mas segundo ela, não dividiam o lucro do trabalho da artista de forma igual.



Larissa contou que ela tinha direito a apenas 2% do patrimônio e que tinha que pedir autorização para ele para fazer qualquer tipo de compra. A atriz ainda contou que abriu mão do patrimônio de R$ 18 milhões para poder assumir de vez a carreira.



