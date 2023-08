Reprodução/Instagram Mãe de Zé Felipe entrega vida financeira do filho

Após a exposição dos pais de Larissa Manoela , Poliana Rocha usou as redes sociais para falar da vida financeira do filho, Zé Felipe.



A esposa de Leonardo contou que deixou de cuidar do financeiro do cantor com medo de afetar a relação dos dois, mas fez questão de deixá-lo amparado.





"Não podemos julgar tal situação, muito menos pessoas... não sabemos o que realmente passava na vida deles! Posso falar sobre o que aconteceu comigo! Eu cuidei por algum tempo do financeiro do meu filho e senti e quando senti no meu coração que de alguma forma essa condição de financeira poderia afetar minha relação mãe/filho eu saí de cena na hora", disse ela.

Na sequência, Poliana explicou a situação atual. "Arrumei uma pessoa de confiança e fiquei só exercendo o papel da mãe com muito amor! Uma vez por mês ainda dou uma conferida, mas eu e o financeiro somente, mas sem qualquer interferência, somente conferência! E foi a melhor decisão da minha vida", afirmou.

Reprodução/Instagram 'Sai de cena', diz Poliana Rocha sobre financeiro de Zé Felipe





