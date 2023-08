Macaulay Culkin

Diante da repercussão do caso de Larissa Manoela, o nome do astro de "Esqueceram de Mim" ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Após se tornar milionário com a franquia de filmes, o ator entrou com um processo contra os pais aos 14 anos, para que os pais recém-divorciados não administrassem a fortuna de cerca de US$ 17 milhões. A decisão aconteceu entre brigas com a familiares e teve um resultado favorável a Macaulay, que teve os recursos administrados por uma juíza até completar a maioridade. Anos depois, Culkin relatou que sofreu abusos físicos e psicológicos do pai.