Reprodução/Instagram O ator sofreu um grave acidente em janeiro





O ator Jeremy Renner ainda está em tratamento do gravíssimo acidente que sofreu em janeiro deste ano e recebe oxigênio por uma câmera hiperbárica duas vezes ao dia.

“Câmara hiperbárica, pressão de 2 atmosferas, oxigênio alto, duas vezes ao dia”, escreveu o ator ao mostrar o porcedimento neste domingo, (13).

Após uma máquina e limpar neve cair sobre o artista, ele teve 30 ossos quebrados. O ator está em processo de recuperação, particpa de alguns eventos e realiza alguas atividades que ajudam a recuperar os movimentos do corpo.

As câmera hiperbáricas são utilizda para recuperar tecidos e músculos fragilizados. Dentro, os pacientes respiram 100% do oxigênio e o nível de pressão do ar é aumentado para que os pulmões possam coletar mais sangue nas correntes sanguíneas e acelerar o porcesso de cicatrização.

A oxigenoterapia é usada para queimaduras, lesões por radiação e por muitos mergulhadores e atletas.

Veja como funciona a máquina utilizada por Jeremy: