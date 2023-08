Reprodução/Instagram Esposa de Bruce Willis desabafa sobre cuidados do marido

Emma Heming Willis desabafou com os seguidores sobre o cuidado integral do marido, Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal. Ela contou que luta diariamente para manter a saúde mental.

"As fotos de vocês me fizeram muito feliz (...) Sei que pode parecer que estou vivendo a melhor vida de todas, mas tenho que fazer um esforço consciente todos os dias para viver a melhor vida que consigo. Faço isso por mim mesma, por duas crianças e também por Bruce, que não gostaria que eu vivesse de nenhuma outra forma", disse emocionada.

E refletiu: "Não quero ser mal interpretada, como se eu estivesse bem, porque eu não estou! Mas eu tenho que colocar o meu melhor pé para fora, para o meu bem e o bem da minha família. Porque quando não somos capazes de olharmos pra nós mesmos, não poderemos cuidar de mais ninguém".

Por fim, ela mandou um recado mais direto para aqueles que não na mesma situação que ela. "Isso não veio até mim de um jeito fácil, é um exercício diário. Mas estou fazendo o melhor que posso sempre", explicou. "Sei que o seu dia é estressante, mas quero que você relaxe só por um momento, e apenas olhe para algo bonito", concluiu.

