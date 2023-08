Reprodução Instagram - 14.08.2023 Daniel Cady, Marcelo e William Cady Jr.

No último domingo (14), Dia dos Pais, o marido de Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady, de 38 anos, compartilhou algumas fotos em homenagem à data. A Web repercutiu o momento e exaltou a presença dos filhos de Cady, frutos do casamento com Sangalo.



“O Dia dos Pais foi tão bom por aqui, que só agora peguei no celular e lembrei de postar uma homenagem. Que sejamos cada vez mais presentes e disponíveis como pai e como filho. Te amo, pai. Sigo por aqui seguindo o seu exemplo”, escreveu o nutricionista na legenda da publicação.



Ivete Sangalo comentou o post: “Papai lindão! Vovô lindão! Nossos filhos, tudo para nós”. Mell Cady, irmã de Daniel, também repercutiu o momento. “Você é um pai e um filho maravilhoso, irmão. Certeza que nosso pai tem muito orgulho de você. Parabéns pelo seu dia. Te amo”, pontuou.



Nos comentários, os fãs da família elogiaram os filhos de Ivete e Daniel e ainda compararam Marcelo com o famosa ator hollywoodiano Tom Cruise. “Família linda você e Ivete formaram”, opinou uma internauta. “Marcelo lindo, está todo Tom Cruise”, brincou outra. “Meu Deus, a segunda foto é do Marcelo? Caramba, está um homem já”, admitiu ainda uma terceira.



