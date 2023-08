Reprodução/Instagram/TV Globo Felipe Neto questiona veracidade do patrimônio de 18 milhões de Larissa Manoela

Felipe Neto também usou as redes sociais para comentar sobre a briga financeira de Larissa Manoela e os pais . O influenciador questionou a veracidade do valor de 18 milhões no patrimônio da atriz.

Trabalhando desde os quatro anos como modelo, além de novelas, filmes e publicidades, Felipe e os internautas estranharam a quantia baixa.





"Eu só vou jogar uma informação aqui. MUITO estranho o patrimônio inteiro da Larissa ser de 'apenas' 18 milhões. Não vou falar mais que isso", disse ele no Twitter.

Na noite de domingo (13), Larissa Manoela quebrou o silêncio sobre o rompimento com os pais por conta da administração financeira da carreira dela.

