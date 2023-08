Reprodução/Instagram Sapato se pronuncia sobre rumores de término de namoro secreto com Amanda

Cara de Sapato resolveu se pronunciar nas redes sociais após a notícia de que ele teria terminado o namoro secreto com Amanda Meirelles.

Através dos Stories do Instagram, o lutador negou qualquer envolvimento com a médica e uma possível quebra se um suposto acordo de fidelidade.





"Hoje eu acordei com uma fake news que me deixou muito chateado, porque eu vim aqui pro Brasil para fazer uma cirurgia, o que já tem mexido demais comigo e inclusive vai ser amanhã, e ter que lidar com isso hoje logo cedo é muito cansativo", começou.

O ex-BBB ressaltou o status de relacionamento com Amanda. "Estão tentando criar narrativas sobre mim, sobre a minha conduta como homem, que simplesmente não existe. Eu e a Amandinha construímos uma relação de amizade incrível dentro do programa que aqui fora só se fortaleceu, mas nunca existiu namoro, ou essa coisa de acordo".

"Diversas vezes, tanto eu, quanto ela, falamos sobre isso. Somos amigos, estamos apoiando um ao outro quando for preciso e é incrível como conseguem distorcer uma coisa tão genuína em algo tão chulo", seguiu ele.

Na sequência, Sapato rebateu o uso da sua imagem na notícia. "O que mais me decepciona nessa história toda, é tentarem me colocar como uma pessoa irresponsável afetivamente e eu não vou essa posição de vilão".

"Vou tomar as devidas providências e eu peço aos veículos de comunicação que se atentem a veracidade das informações que reproduzem, porque é muito chato e muito sério", concluiu ele.

