No ar como Anely em “Terra e Paixão" - novela das nove de Walcyr Carrasco -, a atriz Tata Werneck completa 40 anos de idade nesta sexta-feira (11). Ao ser homenageada pelo marido, o também ator Rafael Vitti, de 27 anos, a intérprete divertiu os fãs quando respondeu a felicitação.



“30 anos com carinha de 25. Te amo, meu amor da minha vida. Feliz aniversário! Que possamos viver muitos e muitos anos de alegria e vitórias juntos. Desejo tudo o que há de melhor nesse mundo para tu, minha gatona”, iniciou ele através do Instagram.



Ele ainda brincou com a seleção de fotos e vídeos usados para a homenagem. “Não fica bolada com as imagens que eu escolhi para esse post, porque quem ama posta e é isso que importa”, concluiu. Werneck respondeu a publicação e alegrou os fãs, que repercutiram o momento.



“Te amo, amor. Muito feliz que ganhei um presente lindo e não um coração escrito ‘pai’ como em 2019”, brincou ela. Os seguidores também comentaram. “Eles individualmente são bons, mas juntos são incríveis”, escreveu um internauta. “Ver isso me faz acreditar que o amor ainda existe”, afirmou outra. “Estou morrendo com os vídeos”, admitiu outro seguidor.



Rafael Vitti também está no elenco de “Terra e Paixão”. A primeira aparição do ator na trama ocorreu no capítulo da última quinta-feira (10). O ator vivencia Hélio, engenheiro da cooperativa que se envolverá com Petra (Debora Ozório). Isso porque a herdeira descobriu que Anely e Luigi (Rainer Cadete) têm um caso e iniciará um romance com o novo personagem.

