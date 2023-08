Reprodução/Instagram Irmão de Iris Stefanelli expõe Fernanda Paes Leme; ex-BBB esclarece

Após Fernanda Paes Leme contar que foi mal tratada por uma famosa no aniversário de Preta Gil, o nome da apresentadora deu o que falar nas redes sociais.

O irmão de Íris Stefanelli comentou em um perfil lembrando da vez que a apresentadora ignorou sua irmã por ela ser ex-BBB.





"Você está colhendo o mal que fazia aos 'BBBs'. Lembra quando você não queria dividir carro com minha irmã nos eventos em Goiânia? Pior: ainda pediu para transferir ela de hotel e colocaram ela em um hotel melhor que você. Adorei", escreveu Vetinho.

Com a polêmica, Íris também apareceu na web para desmentir o irmão. "Meu telefone não para de tocar. O negócio tem 16 anos, não foi bem assim. A Fernanda era uma querida e antigamente era muito difícil", disse ela.

"E na época os artistas tinham uma restrição. E não por eles… as pessoas evoluíram, o mundo evoluiu. Depois eu chego lá em Uberlândia, pego meu irmão e ele vai ver só", completou Íris.

