Reprodução/Instagram Mãe de Andressa não gostou da brincadeira que a filha fez, se referindo ao vibrador





A influenciadora Andressa Urach compartilhou brinquedo sexual com a mãe, Dona Marisete, que não gostou nem um pouco.

No Instagram, a modelo revela que as duas dividem um objeto íntimo. A mãe de Andessa disse que a filha precisava encontrar logo um namorado e Andressa disse que prefere a vida de solteira. "Estou bem assim solteira, quero ter vários namorados", explicou.

Porém, a modelo fez uma brincadeira que não agradou Dona Marisete. Ela afirmou que mãe estava curtindo o "Juninho" nome do vibrador que elas compartiham. "Misericórdia, isso não se mostra para uma mãe", reclamou a mãe. Após a bronca, Andressa naço ligou para a conversa e continou dando risada.

Recentemente, a influenciadora mostrou uma mala coberta de brinquedos sexuais e disse que todos deveriam usar. "Eu sempre tive a minha necessaire, a minha malinha com as coisas que eu gosto de usar. Agora que eu voltei com tudo, preparei de novo a minha malinha, e quero ensinar a vocês. Eu acho que todo mundo tinha que ter uma mala dessas: mulheres, homens, gays, para a hora H, para se divertir. Mas se você copiar a minha ideia, eu quero que você me dê crédito, que você diga que é a mala da Andressa Urach. Combinado? Eu vou contar o meu segredo para vocês", começou.

"É importante você sempre comprar um limpa brinquedinho, para limpar depois de usar. Chicotinho para quem gosta de sentir dor, um ferrinho (...) Tem essa vela especial que não queima. E bolinhas para colocar dentro da periquitinha. Esse pintinho eu gosto de botar na mão. Tem homens que gostam de dedo e minha unha machuca. Serve também ara o homem colocar na parte íntima dele. Sempre usa camisinha nos brinquedinhos, porque você vai trocar de parceiro, então é bom colocar... Tem alicate para apertar mamilo. E por último que esqueci, mas é muito importante: desodorante", finalizou.