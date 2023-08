Reprodução Gabriela Pugliesi polemiza sobre Dia dos Pais escolar: 'Tudo é trauma'

A influenciadora Gabriela Pugliesi refletiu nesta sexta-feira (11) sobre o 'Dia dos Pais' ser celebrado nas escolas. Após internautas sugerirem a comemoração do 'Dia da Família', a mãe de Lion, de 9 meses, disse não ser a favor da medida e apontou sobre 'geração que tudo é trauma'. Filho da influenciadora é fruto do casamento com Túlio Dek.

No Instagram, viralizou uma publicação onde uma internauta analisa trocar o 'Dia dos Pais' pelo 'Dia da Família', no intuito de não excluir crianças que não tem pai.

A hipótese gerou discussões, e Gabriela Pugliesi apontou: "Sou a favor de criar os filhos pra que eles não sejam essa geração que tudo é trauma e tudo é um problema! Sou a favor dos pais conversarem mais com seus filhos abertamente sobre tudo. A vida não é um mar de rosas e a gente tem que viver mesmo assim".

Em seguida, a influenciadora admitiu nunca ter gostado da data: "Não fui criada pelo meu pai e fazia os presentinhos para minha mãe, nem por isso ficava triste ou frustrada".

Quem também refletiu foi a ex-participante Pétala Barreiros. No entanto, a ex-peoa, mãe de dois meninos, concordou com a medida. "É muito melhor seguir com o dia da família 🤍 qualquer familiar pode estar presente e ser essa referência para criança".