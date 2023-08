Reprodução/GNT João Vicente entrega relação com amiga de Monica Iozzi: 'Ela é boy lixo'

João Vicente de Castro pegou Monica Iozzi de surpresa ao revelar um encontro conturbado com uma amiga da atriz.

Durante o programa Alma de Cozinheira, de Paola Carosella, o ator abriu o coração sobre a relação e impressionou a dupla.





"Eu era apaixonado por uma amiga da Monica, e aí a gente estava em um vai, não vai... E aí, falei para ela: 'cansei'! Se você quiser, vai no dia tal, no lugar tal - que era meu aniversário, no caso -, e aí a gente vai ficar junto", contou.

Foi então que João relatou o fim fatídico. "Passei a noite inteira olhando para a porta, e ela não chegou. Três da manhã ela apareceu de pijama. Falei: 'Pronto, vou casar'. Nos abraçamos, a gente ficou junto. Quatro e meia, ela sumiu. Ela é um boy lixo", disse.

Monica ainda brincou dizendo que ligaria para a amiga para entender melhor a situação.

