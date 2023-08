Reprodução/Instagram A atriz escreveu sobre a trajetória dura que teve que enfrentar e a relevância da educação





A atriz Grazi Massafera postou uma reflexão no Instagram em que expõe a importância da educação para a criação dos filhos, nesta sexta-feira, (11).

No texto, ela relatou a oportunidade que teve para ter dado uma boa educação para a filha, Sofia, de 10 anos. "Relato pequeno de grandes sentimentos. Hoje senti um orgulho tão grande de tudo que posso proporcionar pra minha filha… Principalmente na educação escolar consistente, integrativa e global.", começou o texto.

A artista disse que quano criança era obrigada a trabalhar muito e não teve muito contato com os estudos. "Por falta de esperança, talvez, a minha família não valorizava o estudo, e sim o serviço braçal. Fui criada assim e sempre questionando tudo - atitude não tão bem vista em casa".

Grazi disse que admira a força que teve para batalhar e conquistar os objetvos ao longo da trajetória díficil que teve. "E eu voei com a fome de viver aprender, desbravar conquistar, sonhar, realizar, sem esquecer a força braçal, que é muito importante no meu caminho e no caminho que acredito", escreveu

Nas fotos da publicação, havia registros de ma escola e da filha, que sorria para a foto. Para concluir o texto, ela escreveu: "Educação, seja de que modo a gente conquiste, é sempre um caminho pra gente superar e perseverar. De preferência, com emoção".