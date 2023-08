Reprodução/Instagram Jojo Todynho

A apresentadora Jojo Todynho brincou com os seguidores ao revelar uma restrição do médico. Após a realização da cirurgia bariátrica, ela teria que ficar 40 dias sem praticar sexo. Na quarta-feira (9), ela informou que decidiu fazer o procedimento de redução de estômago.

Através dos Stories, Jojo Todynho debochou da restrição profissional. "O doutor falou 40 dias para voltar às brincadeiras. Eu falei: ‘Quando eu voltar, vou voltar com hímen, uma mocinha".



No momento do registro, uma pessoa que estava com a apresentadora apontou que a restrição seria para relações sexuais com penetração. No entanto, isso não minimizou o desconforto da ex-"A Fazenda".

Jojo apontou que não é de ficar brincando. "Eu já quero brincar para ir para a montanha-russa. Para mim tem que ter um soca-soca. Deixa meu hímen colar, porque aí vai fazer igual fez lá com a Jade, tem que voltar com o lençol sujo de sangue", comentou.