Reprodução Instagram - 11.08.2023 Claudia Raia mostra queda de cabelo

Nesta sexta-feira (11), a atriz Claudia Raia , de 56 anos, surpreendeu os seguidores do Instagram ao revelar que o cabelo estava caindo. Através dos stories, ela também relacionou a perda dos fios com o puerpério e ainda pediu dicas aos seguidores que a acompanham nas redes sociais.



“Sabe o que é isso daqui, gente? É a quantidade de cabelo que está caindo depois que eu lavo o cabelo. É surreal! Fiquei olhando essa peruca e falei: ‘Jesus do céu’”, iniciou a atriz, que compartilhou com os seguidores a quantidade de fios perdidos após a lavagem das madeixas.



A artista relacionou a perda de cabelo com o puerpério, que é o período no qual os hormônios voltem às condições em que estavam antes da gestação. “É completamente natural depois do puerpério. Quando a criança faz 3 meses, começa a cair o cabelo”, declarou ela.

“A gente precisa de ajuda. Meu Deus, dermatologista, xampu antiqueda, sei lá, qualquer coisa, mas a gente precisa de ajuda. Já aconteceu isso com vocês também? Pelo amor de Deus, me dá um feedback aqui”, concluiu ela, que é casada com Jarbas Homem de Mello, com quem teve o filho Luca neste ano

