Reprodução/Instagram Lucca, de 8 meses, conheceu o templo budista pela primeira vez





A atriz Claudia Raia e o marido Jarbas Homem de Mello levaram o filho de 8 meses, Lucca conhecer um templo budista, nesta sexta-feria, (11).

Na publicação do Instagram, o casal aparece junto com o filho dormindo no colo dentro do local. "Dia de levar nosso milagrinho para conhecer a filosofia budista", escreveu a atriz na legenda da postagem.

Nos comentários, fãs elogiaram a família. "Que legal !! Vocês são budistas !! NMRK", comentou uma seguidora, "Nam-Myoho-Rengue-kyo muita luz para essa família", escreveu outra.

Em 2019, Claudia reuniu a família no templo Josho Kaikan, na bairro da Liberdade, em São Paulo, em homenagem aos 40 dias da morte da mãe.

A atriz também é mãe de Enzo e Sophia Celulari, frutos do casamento com o ator Edson Celulari, que segue o budismo.