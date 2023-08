Reprodução/Instagram Internet aponta atitude de Neymar como falta de respeito com a namorada, Bruna Biancardi





O jogador Neymar postou uns stores divulgando um trecho sensual do videoclipe da nova música da cantora domenicana Natti Natasha e foi muito criticado pela web.

No vídeo, a artista aparece fazendo caras e bocas para câmera, junto com outras mulhres que estão dançando de biquíni em uma piscina. Nisso, muito internautas acharam uma falta de respeito em relação a atual namorado do craque, bruna Biancardi, que está grávida da primeira filha, Mavie.

Nos comentários, fãs apontaram desrespeito e desconsideração. "Ou eu sou muito possessiva ciumenta ou o Neymar é sem noção, porque eu estou passada com esse stories dele postando a mulher praticamente pelada", reclamou uma seguidora, "Ele desconhece a palavra respeito", comentou outra.

Semana passada, Neymar esteve curtindo uma viagem em Ibiza junto com amigos e os colegas Vini Jr e Éder Militão. Na legenda da foto, ele escreveu: "Só risada com meus meninos".