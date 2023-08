Reprodução/Twitter Simaria faz primeiro show solo desde a separação da dupla com Simone

Simaria estava interagindo com os seguidores ontem (9), quando uma pergunta a deixou irritada. Ela foi questionada sobre um possível affair com o empresário Ailton Maranhão.

"Não sei quem é esse rapaz. Já arrumaram tanto noivo para mim. É cada bofe lindo, de destronar o Brasil, o grito do país", falou a cantora, criticando a quantidade de rumores sobre novos affairs. "Toma vergonha, vocês! Me respeita como mulher. (Vocês) já me viram agarrada com alguém", terminou.

A cantora não assume nenhum relacionamento desde o fim do casamento com o espanhol, Vicente Escrig, com quem tem dois filhos, em 2021. O ex-casal está na justiça, disputando a guarda das crianças e dos bens.