Reprodução/ Instagram Babal Guimarães e Cris Monteiro terminam namoro após boatos de traição

A influencer Cris Monteiro anunciou o fim de relacionamento com Babal Guimarães nesta quarta-feira (9). O ex-casal protagonizou polêmica após o influenciadors ser acusados de trair a ruiva com três mulheres.



Leia também Viih Tube surpreende em mesversário da filha com tema nostálgico

Nos stories, ela explicou que ambos escolheram seguir “caminhos diferentes”, e pontuou que os dois conseguiram vivenciar momentos de tranquilidade e harmonia na relação.

Cris Monteiro ainda ressaltou que “apesar da polêmica exposta, nem todos os fatos são verdadeiros”.

Antes do término, Babal Guimarães tinha a acusação de traição em uma conversa com o portal Leo Dias, que publicou as acusações de infedelidades. Ele contou que já havia esclarecido a situação com Cris Monteiro e que as imagens com mulheres não eram o que parecia.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente