Giovanna Ewbank revela motivo de cirurgia: 'Dias perturbadores'

A apresentadora Giovanna Ewbank publicou um relato nesta quarta-feira (9) explicando o motivo de estar ausente das redes sociais. Recentemente, ela havia publicado uma foto no hospital, despertando a preocupação dos fãs. No Instagram, ela apareceu com curativo no nariz.

Através de uma publicação na rede social, Giovanna revelou ter enfrentado uma cirurgia no nariz para corrigir desvio de septo, remover carne esponjosa e dar um retoque estético.

“Desde ontem muita gente está perguntando o que aconteceu, porque eu postei a foto no hospital e postei ontem dizendo que passei por uma cirurgia e que estou com algumas questões de crise de ansiedade. Eu estou muito bem. Inclusive, hoje, pela primeira vez em alguns anos eu estou conseguindo respirar com o meu nariz", celebrou.

A apresentadora de podcast apareceu com um curativo na região do nariz e alguns hematomas perta da região.

"Eu já tinha retirado a carne esponjosa há 10 anos e voltei a respirar bem. E depois a carne esponjosa volta. De uns cinco anos para cá, a minha respiração voltou a ficar ruim e nos últimos anos ficou inviável. Eu estava tendo apineia, que é quando você para de respirar no meio do sono. Acordei muitas vezes com falta de ar e quando acorda você está com a garganta seca, querendo respirar".

O problema de Giovanna teria se agravado a ponto dela não conseguir mais lidar com a falta de ar. "Eu já sabia que precisava fazer a cirurgia de desvio de septo há alguns anos, desde que fiz a primeira cirurgia, mas eu tinha muito medo do pós, que diziam ser muito chatinho. E fato é. Uma das piores coisas que já passei na vida", relatou.

"Esses últimos quatro dias foram perturbadores, eu fiquei sem respirar real, quatro noites sem dormir. Hoje é o primeiro dia desde que fiz a cirurgia, que foi no dia 3, que eu consegui respirar. Estou bem, está tudo certo", tranquilizou os fãs.

Devido o repouso para a recuperação do pós-operatório, ela também aproveitou para viver um momento de reclusão para cuidar da saúde mental. Giovanna contou que vem enfrentando crises de ansiedade constantes.

Além disso, ela teria aproveitado a cirurgia para dar um retoque estético. "É pouca diferença. Eu tinha uma barriguinha no nariz que eu pedi para que tirassem. Esse vídeo não é sobre uma cirurgia estética, é sobre saúde mental e física. Estou super bem", completou.