Reprodução / CBS Participante do Big Brother americano é eliminado por palavra racista

Um dos participantes da 25° edição do Big Brother Estados Unidos, foi expulso após utilizar um termo racista. A informação foi revelada pela CBS, canal que exibe o reality, na última quarta-feira (9). Nas redes sociais, os internautas já torciam pela eliminação de Luke Valentine, que riu após dizer a palavra.

Durante a manhã, o competidor conversava com dois outros participantes do programa, Hisam e Jared Corey, quando usou a palavra “nigg**”, um termo pejorativo e ofensivo em inglês, utilizado para se referir a pessoas negras.

O participante tentou contornar a situação e deu risada. Ele ainda disse para Jared, que é negro, que o momento foi um “lápso de de linguagem”. Nas redes sociais, o público, revoltado, pediu a expulsão de Luke.

A CBS enviou um pronunciamento ao TMZ, confirmando a expulsão do participante. “Luke violou o código de conduta do ‘Big Brother’ e há zero tolerância na casa para o uso de uma gíria racial. Ele foi removido da casa. Sua partida será mencionada no programa desta quinta-feira à noite”, diz a nota.