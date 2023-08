Reprodução Marina Ruy Barbosa está namorando o milionário Abdul Fares

A atriz Marina Ruy Barbosa assumiu o namoro, com o milionário Abdul Fares, durante o evento da marca de roupas dela, Ginger, realizado no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro. Os dois se beijaram de frente para as câmeras. A atriz ficou solteira no ano passado após terminar com o político e empresário Guilherme Mussi.

O paulista Abdul Fares é herdeiro de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo. Empresário, ele também é dono de duas empresas, diretor financeiro da Marabraz, além de sócio de uma consultora de imóveis.

Abdul Fares também é fã de tênis. Nas redes sociais dele, tem até selfie com o ex-tenista campeão Roger Federer.

Assumidos! ❤️ Marina Ruy Barbosa assume namoro com empresário milionário. pic.twitter.com/xRjMabHPSz — Wes Gossip (@wesgossip) August 9, 2023













