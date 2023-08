Reprodução Isa Scherer revela ameaça de participante nos bastidores do Masterchef

Isabella Scherer dividiu com os seguidores uma história dos bastidores do Masterchef 21. A vencedora da edição, revelou que recebeu uma ameaça de um outro participante.

Diferente da temporada atual, os participantes ganham um pin por cada vitória nas provas. Por isso, um internauta comentou sobre o tema nas redes sociais.





"Se tivesse esse trem de pin na edição da Isabella, a gata ia precisar de outro avental para pendurar tantos pins", disse o usuário.

Foi então que a atriz revelou a história da ameaça. "E eu que um dia lá no confinamento, recebi a seguinte mensagem de um participante: ‘Cuidado que prego que se destaca toma martelada’. A martelada fui eu que dei, meu amor", comentou ela.

Isa precisou voltar ao perfil para falar das especulações feitas pelos internautas. "Não foi o Sergio! Ele foi uma das pessoas que mais me identifiquei e tenho carinho até hoje! Extremamente generoso, um amor de pessoa! Me ajudou muito lá dentro! E previu os bebês, falou que via duas crianças do meu lado, o tempo inteiro comigo", afirmou.

