Amigo de Sapato, João Vicente diz se ficaria com Amanda

João Vicente de Castro virou um dos assuntos mais comentados do Twitter após responder se ficaria com Amanda Meirelles. Amigo de Cara de Sapato, o apresentador brincou com a situação.

Com um filtro de sapato, ele negou qualquer envolvimento com a médica, dando a entender que o lutador tem algo a ver com isso.





"A Amanda é linda, gente boa. Eu conheci ela, mas jamais ficaria com ela, mas não vou falar o motivo porque não gosto de ficar estimulando fofoca. Acho muito feio ficar falando coisas que não se pode dizer. Jamais ficaria com ela, por motivos que não vou dizer", disse ele.

Ainda ironizando, ele comentou: "É chato ficar se metendo na vida dos outros. Sou um cara que não guardo segredo. Longe de mim ficar de fofoquinha ou tentando parecer que é uma coisa, ou dando dica, eu não faço esse tipo de coisa", concluiu.

Mais cedo, Cara de Sapato apareceu nas redes sociais para negar que teria terminado um namoro secreto com Amanda. O lutador afirmou que nunca se envolveu romanticamente com a amiga.

