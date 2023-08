Globo/Manoella Mello Regiane Alves se despede da Globo após 24 anos

A atriz Regiane Alves fez uma publicação nesta quinta-feira (10) se despedindo da Globo. Após 24 anos, o contrato dela com a emissora se encerrou. Regiane Alves integrou o elenco da novela das sete "Vai na Fé", de Rosane Svartman.

Através do Instagram, a atriz publicou uma foto do crachá que a identificava como contratada da Rede Globo.

"Hoje encerro um ciclo de 24 anos na Globo. Uma empresa, quer dizer, uma mãe para mim, que me acolheu em vários momentos da minha vida. Comecei na oficina de atores em SP, fui contratada pelo Ricardo Waddington que apostou no meu talento, fiz e tive a sorte e oportunidade de fazer grandes personagens que estão aí no imaginário do povo brasileiro", iniciou.

A atriz admite o privilégio da carreira bem sucedida como atriz, levando em conta que poucos chegam ao estrelato. "Amo fazer novela e amo o que faço! Se manter nesta profissão é algo raro como disse Viola Davis em seu livro, eu sei que sou 1% que consegui me manter estável numa profissão tão instável".

"Entrei menina, cresci aos olhos do público, fiz grandes amizades que levo no meu coração, tive paixões, numa época que o Compliance não existia, risos… conheci o pai dos meus filhos nesta empresa, um parceiro de vida, fui mãe, meus filhos tiveram a oportunidade de ver a mamãe aqui atuando. E agora encerro com um sucesso que é Vai na Fé. Obrigada por tanto, @tvglobo. Que o talento ainda seja prioridade. Não é uma despedida, é um até logo…", completou.