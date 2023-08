Foto: Reprodução/Twitter Super Bowl: retorno de Rihanna aos palcos divide opiniões na web

Segundo o site The Media Take Out, Rihanna deu à luz a uma menina, fazendo ela e A$AP Rocky pais de um casal.

A publicação revelou nesta quinta-feira (10) que várias fontes confirmaram a informação da chegada da bebê e que a cantora passa bem e repousa em sua casa de Los Angeles. De acordo com o Media Take Out, uma fonte teria revelado que a menina é a cara da da artista, "até a luz dos olhos!".

Rihanna deu à luz seu primeiro filho, RZA Athelston Mayers, em maio de 2022, e contou que estava grávida de seu segundo filho durante o show do intervalo do Super Bowl LVII em fevereiro deste ano.