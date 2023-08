Reprodução Youtube - 09.08.2023 Xamã no 'Quem Pode, Pod'

Convidado do videocast “Quem Pode, Pod”, comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, desta última terça-feira (8), o rapper Xamã , de 33 anos, revelou que o nome dele foi escolhido a partir de um “crush” que mãe dele tinha em um dos personagens de “Power Rangers”, franquia americana.



De acordo com o artista, o integrante vermelho se chamava Jason e por esse motivo a mãe, que gostou do nome, decidiu nomeá-lo assim. Ele ainda pontuou que o nome verdadeiro é Jason Carlos da Cruz Fernandes e não “Xamã” como muitos pensam, dado a identidade artística dele.



Além disso, o artista diferenciou o nome verdadeiro do nome que ele usa na carreira como rapper. Ele explica que “Xamã” surgiu ao decorrer das batalhas de rimas que ele participava.



“É quase uma onomatopeia de gibi, não é? Jason Carlos da Cruz Fernandes. Ela [Mãe do Xamã] gostava do Power Ranger Vermelho. Ela tinha um crush no Power Ranger Vermelho, que era Jason, e aí eu virei o Jason. O louco é que é Jason Carlos”, disse.

