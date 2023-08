Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank

Na última terça-feira (8), a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, de 36 anos, explicou aos seguidores as razões pelas quais não tem aparecido com frequência nas redes sociais. Por meio dos stories do Instagram, ela detalhou os motivos, dentre os quais, destaca-se as “crises de ansiedade”.



“Gente, eu não fiquei sumida, não. Não apareci tanto por aqui, porque estou em São Paulo, passei por um cirurgia, que logo falo para vocês, e fiquei dodói. Como eu tenho conversado aqui com vocês, estou me cuidando das crises de ansiedade que venho tendo com frequência”, contou ela.



Além disso, Ewbank negou os rumores de que estaria grávida novamente. De acordo com ela, “não, não estou grávida. Pretendo ficar um tempo sem engravidar. 3 filhos, 1 carreira, 10 cachorros e 1 marido já dão muito trabalho”.



Conhecida pela trajetória no Youtube, plataforma na qual apresenta o videocast “Quem Pode, Pod”, Giovanna Ewbank é casada com o ator Bruno Gagliasso, de 41 anos. Juntos, eles têm 3 filhos, Títi, de 10 anos, Bless, de 8 anos, e Zyan, de 3 anos.

