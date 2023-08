Reprodução Instagram - 09.08.2023 Whindersson Nunes mostra cabelos cacheados

Whindersson Nunes , cantor, compositor, humorista e ator, surpreendeu os seguidores ao compartilhar a mudança que fez nos fios. Por meio dos stories do Instagram, na última terça-feira (8), ele ainda brincou que a mudança foi aprendida com as “blogueiras”.



Enquanto filmava os fios cacheados, Whindersson analisou o tamanho das madeixas e confessou que elas estavam naturais. Ou seja, sem nenhum tipo de alisamento que mudasse o formato original dos cabelos. “Olha o tamanho do meu cabelo. Meu cabelo é natural”, iniciou.



Além disso, o ator associou a mudança como um aprendizado que ele teve ao ver outras influenciadoras assumirem os cabelos naturais. “Aprendi com as blogueiras, a me aceitar e aceitar ele como ele é, porque ele é lindo, olha. Eu estou me sentindo a Gleici”, brincou ele.



Recentemente, em julho, Whindersson anunciou que começaria a produzir conteúdos para o OnlyFans , plataforma de conteúdos adultos. Na época, ele escreveu que “Luto, faço humor, canto, danço, empino pipa, jogo bola e agora venho anunciar meu OnlyFans. Vai estar cheio de coisa exclusiva, viu?”.

