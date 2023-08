Reprodução/ Globo Sheron Menezzes diz que recebeu relatos de vítima de abuso após Sol e chora

Nesta quarta-feira (9), Sheron Menezzes esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" e relembrou uma cena marcante de Sol, personagem dela em "Vai Na Fé". A atriz contou que recebeu relatos de fãs após a protagonista perceber que tinha sido abusada por Theo (Emílio Dantas) na juventude.



"Eu acho que nessa cena eu falei por muitas mulheres e tive relatos fortíssimos de mulheres que só entenderam o que passaram depois de assistirem essa cena. Até então, elas achavam que era normal, que foi uma vez só... E quando assistiram a Sol se dando conta do que tinha acontecido com ela, começou a se dar conta do que tinha acontecido consigo", disse Sheron, emocionada.

"Então, foi muito forte para mim fazer isso, dar voz a essas mulheres e abrir para que tantas mulheres entendessem o que estavam passando e porucrassem ajuda", completou ela.



