Reprodução/Instagram Lua Di Felice é a primeira filha de Viih Tube e Eliezer





Lua Di Felice, filha da influenciadora Viih Tube, comemora quatro meses nesta quarta-feira, (9).

Porém, a mãe não revelou qual seria o tema do mesversário e disse que foi escolhido pelo pai da bebê, o ex-BBB Eliezer. "Hoje é meu mesversário de quatro meses! Qual será que é o tema? Cada mês um dos meus pais que escolhe e esse mês foi o papai que escolheu. Estou ansiosa", escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Na postagem, Lua aparece com uma blusa escrito "4 meses" e uma calça rosa, junto ao um bolo combinando com o look. Nos comentários, fãs aguardam asiosamente o tema da festa e elogiam a bebê. "Acho que é princesa da Disney em homenagem a pequena Lua", comentou uma seguidora, "Vai ser teletubbies que eu sei", disse outra, "A bochecha eu não aguento", falou uma internauta.

Recentemente, o marido de Viih Tube postou uns stories e disse que a esposa estava passando mal e vomitando. Deste modo, resolveu fazer um teste de gravidez. Logo em seguida, o influenciador confirmou o resultado. "Negativo".