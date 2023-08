Pam Martins Luísa Sonza entrega músicas do show no The Town

Luísa Sonza animou os seguidores ao revelar as músicas que performará no The Town . A cantora se apresenta no dia 3 de setembro no festival.

Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto de uma lousa com a ordem das canções. Prestes a lançar um novo álbum, a artista escondeu algumas inéditas.





Entre as músicas, estão os hits 'Mulher do Ano', 'Braba' e 'Anaconda'. Outras chamaram a atenção como 'Dona Aranha' e 'Campo de Morango'.





Nos comentários, os admiradores fizeram questão de opinar sobre a escolha do setlist de Luísa.

não consigo acreditar, acho que é fic, ela não entrega as coisas tão fáceis assim https://t.co/JEv6TU5umr — Ꝇarry🕷️ (@larrysonzer) August 9, 2023





imaginei ela cantando versos da canção infantil da dona aranha com aquela voz dela enojada de cachorrinhas... vai servir viu, esse LS3 VAI SER TUDO https://t.co/X95RbMSTA1 — Ƨ 🇦🇴 (@intrisex) August 9, 2023









campo de morango é nome de hit gente https://t.co/jdFUb0FLwS — matheus (@cutheus) August 9, 2023









LUÍSA DO CÉU, BRINCADEIRA TEM HORA



*eu indo de arrasta pra cima* https://t.co/Pla4xVO7by pic.twitter.com/cmG08ANm09 — K ⧗ (@ohkstw) August 9, 2023





