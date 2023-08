Reprodução/ThGrosbyGroup Os atores fizeram parte do filme "Anyone But You"





A atriz Sydney Sweeney abriu jogo sobre suposta relação com o ator Glen Powel, durante entrevista para a revista Variety, nesta quarta-feira, (9).

A artista contou que ela e o ator se divertiam com as especulações. "É uma comédia romântica. É o que as pessoas querem! Glen e eu não ligamos para os boatos, nos divertimos juntos e nos respeitamos muito".

Sydney falou que não esclareceu o romance antes por conta de querer dar mais ibope para a imprensa. Eles querem isso e é divertido dar isso a eles", comentou.

O diretor Will Gluck, que trabalhou no projeto que Glen e a atriz atuaram, ressaltou como atriz consegui lidar muito bem com as redes sociais em meio dos rumores da relação. "Ela não internalizou isso [comentários] emocionalmente. Foi uma loucura, mas depois tudo foi normalizado", confessou.

Os boatos do romace entre Sydney e Glen começaram durante as gravações de "Anyone But You". Fãs notoram a proximidade dos atores, que passavam a maior parte do tempo juntos nos bastidores e também fora das filmagens.