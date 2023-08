Reprodução/Twitter A atriz está no elenco da novela "Amor Perfeito"





Um vídeo de um homem contando para Camila Queiroz que Marcelino é filho da personagem Marê, interpretada pela atriz, da novela "Amor Perfeito" viralizou na web.

Na mesma hora, a atriz virou para o ator Diogo Almeida, que interpreta o pai do garoto e contou a notícia. No enredo da novela, que se passa nas década de 1930, no interior de Minas Gerais, Marcelino tem o sonho de conhecer a mãe, Marê. O menino conviveu junto ao religiosos da Irmandade de São Jacinto dos Clérigos e passa por muito tempo ao lado dos verdadeiros pais, mesmo sem saber que eles o procuram.

Nos comentários, alguns internautas compararem a sincornia da atriz com a Carolina Dieckman, que estava atrás de Camila e brincaram com a situação. "A sincronia perfeita das gatas", apontou uma fã, "Marê teve que viajar dos anos 40 até 2023 pra descobrir que o Marcelino é filho dela", brincou um seguidor.

Um querido contando pra Camila Queiroz que o Marcelino é filho dela em pleno Criança Esperança 🗣 pic.twitter.com/OFGfPp6cX7 — Matheus (@odontinho) August 8, 2023

Camila Queiroz, quando soube da novidade, estava no "Criança Esperança", que teve outros momentos de grandes surpresas. O encontro de Xuxa, Eliana e Angélica ocorreu no mesmo evento e foi histórico. Também teve apresentações de diverso artistas, como Preta Gil cantando em homenagem a Gal Costa e Ana Castela, que esteve montada em cima de um cavalo gigante e brilhante.