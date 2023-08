Redação Espetáculo imersivo ‘Autorretrato’: um rolê imperdível e gratuito

Refletir sobre si mesmo é uma atividade importante e é exatamente o que o acontece em “Autorretrato – Um Espetáculo Imersivo Sobre o Eu de Todos Nós” , em cartaz na Central 1926 de graça!

Durante os dias 10 e 27 de agosto, a peça vai estar em cartaz convidando e mergulhando a plateia em uma experiência totalmente diferente. Presenciando perspectivas diversas, o espetáculo “Autorretrato” convida o público a uma autorreflexão e um mergulho na sua verdadeira essência.

Dirigido por Felipe Hirsch , a obra busca proporcionar uma experiência única, explorando diferentes sensações e reflexões. Segundo ele, “é um convite para olhar para si mesmo, para reconhecer a própria singularidade” .

O espaço da encenação também faz parte da vivência! Com ambientações dinâmicas e que estimulam a reflexão, o público tem total liberdade para explorar o local de forma independente, podendo escolher quais cenas assistir.

Com duas horas de duração e encerramento no rooftop, o espetáculo “Autorretrato” acontece às quintas e sextas com sessão única às 20h, e aos sábados e domingos com duas sessões por dia, às 18h e 20h. O rolê é para maiores de 18 anos e os ingressos são reservados através do site oficial – acesse clicando aqui .

