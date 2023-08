Reprodução MC Katia

A veterana MC Katia, ícone do funk carioca, passou na última terça-feira (8) por uma nova cirurgia de amputação, que cortou acima do joelho da perna direita. Nesta quarta-feira, a funkeira Tati Quebra Barraco fez um desabafo pedindo ajuda para a colega. MC Katia está internada no CTI do Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro.

"Katia passou por uma nova cirurgia, fez mais uma amputação pois o sangue não estava indo para o pé, e foi necessário amputar acima do joelho", informou o DJ Ld, marido da Kátia, nas redes sociais. "A cirurgia foi bem, deu tudo certo. Ela segue se recuperando. Agradeço a todos pelo carinho", completou.

A cantora está há 45 dias internada no hospital carioca, onde iniciou a cirurgia para a retirada de um mioma de 5kg. MC Katia teve uma trombose, formação de um coágulo nas pernas. A funkeira é fumante há anos, fator de risco para a condição.

Nesta quarta-feira, a colega de profissão Tati Quebra Barraco se solidarizou com a situação de MC Katia e pediu ajuda para aos fãs do funk.

"O Funk não venceu só porque o seu 'MC' favorito emplacou mais um recorde. A verdadeira realidade do Funk é essa aqui! Uma das pioneiras do funk. Uma das dezenas de Mcs que vocês adoram fazer DC [dança] no TikTok, está precisando de DOAÇÕES pra conseguir uma prótese porque teve que amputar a sua perna devido a uma complicação de saúde. Então vamos ajudar, independente do valor. Cada centavo é válido", publicou pedindo doações aos fãs.